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Определились все полуфиналистки турнира WTA-1000 в Риме

Определились все полуфиналистки турнира WTA-1000 в Риме
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В Риме (Италия) завершились четвертьфинальные матчи турнира категории WTA-1000. Таким образом, стали известны полуфинальные пары «тысячника» в итальянской столице.

Теннис. WTA-1000, Рим (Италия). 1/2 финала:

Кори Гауфф (США) — Чжэн Циньвэнь (Китай);

Жасмин Паолини (Италия) — Питон Стирнс (США).

На стадии четвертьфинала соревнования в Риме покинули российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Полуфинальные матчи пройдут 15 мая. Действующей чемпионкой «тысячника» в Риме является польская теннисистка Ига Швёнтек, уступившая на этом турнире во втором круге 35-й ракетке мира американке Даниэль Коллинз (1:6, 5:7).

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