Алькарас оценил перспективы Дрейпера после очной победы на турнире в Риме

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас поделился мнением об игре британца Джека Дрейпера в сезоне-2025. Алькарас был сильнее Дрейпера в четвертьфинале турнира серии «Мастерс», проходящего с 7 по 18 мая, в Риме со счётом 6:4, 6:4.

«Думаю, он уже показал, на что способен. Он может обыграть кого угодно на любом турнире. Конечно, Джек — пятая ракетка мира. Он выиграл «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, дошёл до финала в Мадриде. Он один из тех, кто может победить на «Ролан Гаррос». Да и на любом турнире «Большого шлема», если честно. Сейчас в теннисе много игроков, которые способны взять «Шлем» или показать отличные результаты. Конкуренция сейчас очень высокая, и это хорошо. Думаю, что Дрейпер — один из таких игроков», — сказал Алькарас на пресс-конференции после матча 1/4 финала.

В полуфинале «Мастерса» в Риме Алькарас встретится с победителем встречи между немцем Александром Зверевым и итальянцем Лоренцо Музетти.