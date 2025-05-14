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Алькарас: здорово, что не встречусь с Синнером на «Ролан Гаррос» до финала

Алькарас: здорово, что не встречусь с Синнером на «Ролан Гаррос» до финала
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Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался о втором номере посева, который он получит в сетке на «Ролан Гаррос» – 2025.

«Думаю, это здорово — быть вторым сеяным на «Ролан Гаррос», зная, что не встречусь с Синнером до финала, если туда доберусь. И это отлично. Честно говоря, раньше я об этом не думал. Перед приездом сюда цель стать первой ракеткой не стояла», – сказал Алькарас на пресс-конференции турнира в Риме.

Алькарас вернётся на вторую строчку рейтинга АТР 19 мая и получит второй номер посева на «Ролан Гаррос» – 2025 в случае, если первая ракетка мира итальянец Янник Синнер не снимется с турнира. Турнир в мужском одиночном разряде на «Ролан Гаррос» – 2025 пройдёт с 25 мая по 8 июня.

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