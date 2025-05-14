Чжэн Циньвэнь поделилась эмоциями после победы над Ариной Соболенко в Риме

Восьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь прокомментировала победу над лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко из Беларуси в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Риме. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

«Не знаю, почему я так хорошо играю в Италии. Спасибо фанатам, которые пришли поддержать меня здесь», — сказала Циньвэнь в интервью на корте.

В полуфинале турнира категории WTA-1000 в Риме Циньвэнь сразится с американкой Кори Гауфф. Призовой фонд женских соревнований в Риме составил € 6 009 593. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Польши Ига Швёнтек.