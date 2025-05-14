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Чжэн Циньвэнь поделилась эмоциями после победы над Ариной Соболенко в Риме

Чжэн Циньвэнь поделилась эмоциями после победы над Ариной Соболенко в Риме
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Восьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь прокомментировала победу над лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко из Беларуси в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Риме. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Рим (ж). 1/4 финала
14 мая 2025, среда. 20:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

«Не знаю, почему я так хорошо играю в Италии. Спасибо фанатам, которые пришли поддержать меня здесь», — сказала Циньвэнь в интервью на корте.

В полуфинале турнира категории WTA-1000 в Риме Циньвэнь сразится с американкой Кори Гауфф. Призовой фонд женских соревнований в Риме составил € 6 009 593. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Польши Ига Швёнтек.

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