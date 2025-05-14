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Янник Синнер посетил финал Кубка Италии по футболу

Янник Синнер посетил финал Кубка Италии по футболу
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер посетил финал Кубка Италии сезона-2024/2025, в котором встречаются «Милан» и «Болонья». Команды играют на стадионе «Олимпико» в Риме. После первого тайма счёт — 0:0.

Кубок Италии . Финал
14 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Милан
Милан
2-й тайм
0 : 1
Болонья
Болонья
0:1 Ндой – 53'    

В эти дни Янник Синнер принимает участие в теннисном турнире в Риме (Италия). Он уже вышел в четвертьфинал, где сразится с норвежцем Каспером Руудом.

Напомним, 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию в деле о применении допинга. Дисквалификация итальянца закончилась в начале мая. За три месяца никому из игроков не удалось сдвинуть его с первой строчки мирового рейтинга.

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