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Циципас снялся с турнира АТР–500 в Гамбурге

Циципас снялся с турнира АТР–500 в Гамбурге
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19-я ракетка мира грек Стефанос Циципас снялся с турнира АТР-500 в немецком Гамбурге. В основной сетке турнира его заменит 56-й номер рейтинга АТР испанец Роберто Баутиста-Агут.

В грунтовом сезоне-2025 Циципас дважды проиграл итальянцу Лоренцо Музетти на «Мастерсах» в Мадриде, уступив в матче третьего круга со счётом 5:7, 6:7 (3:7), а также в четвертьфинале Монте-Карло (6:1, 3:6, 4:6). В третьем круге проходящего с 7 по 18 мая «Мастерса» в Риме Циципас уступил французу Артюру Фису со счётом 6:2, 4:6, 2:6.

Отметим, что Циципас не принимал участия на турнире в Гамбурге в сезоне-2024. Турнир в Гамбурге пройдёт с 18 по 24 мая. Действующим победителем соревнований является француз Артюр Фис.

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