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Турнир WTA-1000 в Риме, 2025 год: результаты матчей 14 мая

Турнир WTA-1000 в Риме, 2025 год: результаты матчей 14 мая
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Сегодня, 14 мая, в Риме (Италия) состоялся очередной игровой день на грунтовом турнире категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей стадии 1/4 финала.

Теннис. WTA-1000, Рим (Италия). Четвертьфиналы. Результаты на 14 мая:

Кори Гауфф (США) — Мирра Андреева (Россия) — 6:4, 7:6;

Арина Соболенко (Беларусь) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4:6, 3:6.

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в этом году уступила Даниэль Коллинз в третьем круге (1:6, 5:7). В прошлогоднем финале Швёнтек обыграла белоруску Арину Соболенко.

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