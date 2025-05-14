Турнир WTA-1000 в Риме, 2025 год: результаты матчей 14 мая

Сегодня, 14 мая, в Риме (Италия) состоялся очередной игровой день на грунтовом турнире категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей стадии 1/4 финала.

Теннис. WTA-1000, Рим (Италия). Четвертьфиналы. Результаты на 14 мая:

Кори Гауфф (США) — Мирра Андреева (Россия) — 6:4, 7:6;

Арина Соболенко (Беларусь) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4:6, 3:6.

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в этом году уступила Даниэль Коллинз в третьем круге (1:6, 5:7). В прошлогоднем финале Швёнтек обыграла белоруску Арину Соболенко.