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Циньвэнь — о факторах победы над Соболенко в Риме: старалась не давать ей шансов

Циньвэнь — о факторах победы над Соболенко в Риме: старалась не давать ей шансов
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Восьмая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь рассказала, что стало одним из факторов её победы в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Риме над первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко со счётом 6:4, 6:3.

Рим (ж). 1/4 финала
14 мая 2025, среда. 20:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

«Думаю, что сегодня я действовала более стабильно, чем раньше. Обычно, когда я играла с Ариной, то очень быстро отдавала первый сет и несколько геймов после. Сегодня продолжала оставаться в игре, особенно когда у неё появился брейк-пойнт, старалась не давать ей шансов забирать геймы слишком легко. Думаю, к сегодняшней игре у меня было уже достаточно игровой практики на этом покрытии. Это был не первый мой матч с ней на грунте, но я очень рада, что одержала победу в Риме. Это мой первый полуфинал «тысячника» на грунте», – сказала Циньвэнь в послематчевом интервью Tennis Channel.

В полуфинале турнира в Риме Циньвэнь сразится с американкой Кори Гауфф.

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