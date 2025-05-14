Циньвэнь — о факторах победы над Соболенко в Риме: старалась не давать ей шансов

Восьмая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь рассказала, что стало одним из факторов её победы в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Риме над первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко со счётом 6:4, 6:3.

«Думаю, что сегодня я действовала более стабильно, чем раньше. Обычно, когда я играла с Ариной, то очень быстро отдавала первый сет и несколько геймов после. Сегодня продолжала оставаться в игре, особенно когда у неё появился брейк-пойнт, старалась не давать ей шансов забирать геймы слишком легко. Думаю, к сегодняшней игре у меня было уже достаточно игровой практики на этом покрытии. Это был не первый мой матч с ней на грунте, но я очень рада, что одержала победу в Риме. Это мой первый полуфинал «тысячника» на грунте», – сказала Циньвэнь в послематчевом интервью Tennis Channel.

В полуфинале турнира в Риме Циньвэнь сразится с американкой Кори Гауфф.