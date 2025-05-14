Давид Феррер останется капитаном сборной Испании в Кубке Дэвиса до 2027 года

Экс третья ракетка мира испанец Давид Феррер останется на посту капитана сборной Испании в Кубке Дэвиса как минимум до 2027 года. Об этом сообщила Королевская федерация тенниса Испании (RFET).

«Для правления федерации было совершенно очевидно, что Давид Феррер должен продолжить работу капитаном сборной в Кубке Дэвиса. Мало кто так хорошо воплощает дух этого легендарного турнира. Кроме того, Давид сам до недавнего времени был профессиональным игроком, поэтому как никто другой знает теннисный тур», – приводит слова президента RFET Мигеля Диаса официальный сайт федерации.

Сборная Испании шесть раз становилась чемпионом Кубка Дэвиса. Последний раз испанские теннисисты выигрывали его в 2019 году.