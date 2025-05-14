Даниил Медведев назвал трёх лучших спортсменов России

Чемпион US Open — 2021, 11-й номер рейтинга ATP российский теннисист Даниил Медведев назвал тройку лучших спортсменов России в текущем году.

«Сейчас я бы себя точно в тройку не поставил. Овечкин в этом году рекорд побил, поэтому он — первое место, Дзюба — второе место, он тоже рекорд побил. Кто будет третьим?.. Кто сейчас что-нибудь побил?.. Мирра Андреева сейчас хорошо играет, пускай будет третьей. Я сейчас пока что далеко, надеюсь, вернусь», — приводит слова Медведева «Едим теннис».

Отметим, в текущем сезоне Медведев не смог выиграть ни одного титула в одиночном разряде и выпал из топ-10 рейтинга ATP.