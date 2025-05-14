Циньвэнь — о полуфинале Рима с Гауфф: обе показываем хороший теннис, будет нелёгкий матч

Восьмая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь поделилась ожиданиями от полуфинального поединка «тысячника» в Риме с американкой Кори Гауфф.

«Она проводит отличный грунтовый сезон, стабильно играет. В прошлом году мы встречались здесь, в Риме, и это была очень сложная встреча для меня. Мы обе сейчас показываем хороший теннис, так что это будет нелёгкий матч. Я буду стараться деть то, что должна, на корте и посмотрим, что в итоге выйдет», – сказала Циньвэнь в послематчевом интервью Tennis Channel.

В четвертьфинале турнира WTA-1000 в Риме Чжэн Циньвэнь была сильнее белоруски Арины Соболенко со счётом 6:4, 6:3. Кори Гауфф в своём матче 1/4 финала одолела россиянку Мирру Андрееву (6:4, 7:6).