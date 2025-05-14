«Даже Джордана хейтят». Медведев — о критике в свой адрес

Чемпион US Open — 2021, 11-й номер рейтинга ATP россиянин Даниил Медведев высказался о критике в свой адрес на фоне неудачных результатов.

— Очень много хейта (для меня это удивительно) на российских порталах именно в твой адрес. Раньше восхищались, сейчас хейтят, говорят: «Он играть не хочет, пусть тренера поменяет, он «мешок» и всё остальное». Ты в любом случае это видишь, иногда читаешь и здесь на критику показываешь жестом, чтобы рты закрыли. Как объяснишь этот феномен?

— Социальные сети. Критика не только на российских порталах. Это очень просто: ты выигрываешь — тебя все обожают, ты проигрываешь — тебя все хейтят. Это у всех спортсменов, даже у Джордана, у какого-нибудь Леброна Джеймса есть, поэтому ничего страшного, главное, самому начать играть лучше, — приводит слова Медведева «Едим спорт».

Отметим, в текущем сезоне Медведев не смог выиграть ни одного титула в одиночном разряде и выпал из топ-10 рейтинга ATP.