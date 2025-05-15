«Одна из лучших побед в карьере». Алькарас — о матче 1/4 финала Рима с Дрейпером
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Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас поделился ощущениями от матча 1/4 финала «Мастерса» в Риме, в котором он одержал победу над британцем Джеком Дрейпером со счётом 6:4, 6:4.
Рим (м). 1/4 финала
14 мая 2025, среда. 16:15 МСК
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
0 : 2
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Думаю, это одна из лучших побед в моей карьере. Даже не столько из-за уровня игры, сколько из-за того, как я подошёл к поединку: как подготовился, как находился на корте, как справился с нервами и ситуациями по ходу встречи. Это был очень цельный матч — как в физическом, так и в ментальном плане. Да, были моменты потери концентрации, над этим надо работать, но это не ново», – приводит слова Алькараса Eurosport Spain.
В полуфинале турнира в Риме Алькарас сразится с победителем встречи между немцем Александром Зверевым и итальянцем Лоренцо Музетти.
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