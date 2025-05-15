Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зверев — о мячах в Риме: этим дерьмом невозможно играть в теннис

Зверев — о мячах в Риме: этим дерьмом невозможно играть в теннис
Комментарии

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев раскритиковал качество мячей на турнире категории «Мастерс» в Риме (Италия).

Рим (м). 1/4 финала
14 мая 2025, среда. 22:15 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 1 		4
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Этим дерьмом невозможно играть в теннис. Если мы играем для развлечения, то я не знаю, что мы здесь делаем. Я устал от этого дерьма…» — сказал Зверев судье во время матча с Музетти.

Сегодня, 15 мая, Зверев не смог выйти в полуфинал «Мастерса» в Риме. Действующий чемпион турнира в столице Италии уступил девятой ракетке ракетка мира итальянцу Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счётом 6:7, 4:6. В первом сете Зверев не реализовал тройной сетбол на своей подаче.

Материалы по теме
Соболенко не вышла в полуфинал в Риме. Арина впервые проиграла китайской чемпионке ОИ
Соболенко не вышла в полуфинал в Риме. Арина впервые проиграла китайской чемпионке ОИ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android