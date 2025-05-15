Зверев — о мячах в Риме: этим дерьмом невозможно играть в теннис
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев раскритиковал качество мячей на турнире категории «Мастерс» в Риме (Италия).
Рим (м). 1/4 финала
14 мая 2025, среда. 22:15 МСК
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 0
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|3
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Александр Зверев
А. Зверев
«Этим дерьмом невозможно играть в теннис. Если мы играем для развлечения, то я не знаю, что мы здесь делаем. Я устал от этого дерьма…» — сказал Зверев судье во время матча с Музетти.
Сегодня, 15 мая, Зверев не смог выйти в полуфинал «Мастерса» в Риме. Действующий чемпион турнира в столице Италии уступил девятой ракетке ракетка мира итальянцу Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счётом 6:7, 4:6. В первом сете Зверев не реализовал тройной сетбол на своей подаче.
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