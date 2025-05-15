Зверев — о мячах в Риме: этим дерьмом невозможно играть в теннис

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев раскритиковал качество мячей на турнире категории «Мастерс» в Риме (Италия).

«Этим дерьмом невозможно играть в теннис. Если мы играем для развлечения, то я не знаю, что мы здесь делаем. Я устал от этого дерьма…» — сказал Зверев судье во время матча с Музетти.

Сегодня, 15 мая, Зверев не смог выйти в полуфинал «Мастерса» в Риме. Действующий чемпион турнира в столице Италии уступил девятой ракетке ракетка мира итальянцу Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счётом 6:7, 4:6. В первом сете Зверев не реализовал тройной сетбол на своей подаче.