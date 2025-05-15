Лоренцо Музетти обыграл Александра Зверева и вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме

Девятая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти прошёл в полуфинал «Мастерса» в Риме, обыграв в матче 1/4 финала немца Александр Зверева, занимающего вторую строчку рейтинга АТР, со счётом 7:6 (7:1), 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 16 минут. Музетти выполнил две подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх. Зверев за время матча подал три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести.

В полуфинале «Мастерса« в Риме Лоренцо Музетти сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Турнир в Риме проходит с 7 по 19 мая. Действующим победителем соревнований является немец Александр Зверев.