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Лоренцо Музетти обыграл Александра Зверева и вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме

Лоренцо Музетти обыграл Александра Зверева и вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме
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Девятая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти прошёл в полуфинал «Мастерса» в Риме, обыграв в матче 1/4 финала немца Александр Зверева, занимающего вторую строчку рейтинга АТР, со счётом 7:6 (7:1), 6:4.

Рим (м). 1/4 финала
14 мая 2025, среда. 22:15 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 1 		4
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Теннисисты провели на корте 2 часа 16 минут. Музетти выполнил две подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх. Зверев за время матча подал три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести.

В полуфинале «Мастерса« в Риме Лоренцо Музетти сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Турнир в Риме проходит с 7 по 19 мая. Действующим победителем соревнований является немец Александр Зверев.

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