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Музетти высказался о победе над Зверевым в четвертьфинале «Мастерса» в Риме

Музетти высказался о победе над Зверевым в четвертьфинале «Мастерса» в Риме
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Девятая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти прокомментировал выход в полуфинал «Мастерса» в Риме. В 1/4 финала он обыграл немца Александра Зверева, занимающего вторую строчку рейтинга АТР, со счётом 7:6 (7:1), 6:4.

Рим (м). 1/4 финала
14 мая 2025, среда. 22:15 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 1 		4
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Это потрясающе. Так поздно и полный стадион болельщиков. Это большое преимущество. Всю эту неделю была невероятная поддержка болельщиков. Я почувствовал адреналин и энергию с первого розыгрыша, даже в трудное начало матча. Мне удалось вернуться и найти выход. Это стало ключом к победе», — сказал Музетти в интервью на корте.

В полуфинале «Мастерса« в Риме Лоренцо Музетти сразится с испанцем Карлосом Алькарасом. Турнир в Риме проходит с 7 по 19 мая. Действующим победителем соревнований является Александр Зверев.

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