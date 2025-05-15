Музетти высказался о победе над Зверевым в четвертьфинале «Мастерса» в Риме

Девятая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти прокомментировал выход в полуфинал «Мастерса» в Риме. В 1/4 финала он обыграл немца Александра Зверева, занимающего вторую строчку рейтинга АТР, со счётом 7:6 (7:1), 6:4.

«Это потрясающе. Так поздно и полный стадион болельщиков. Это большое преимущество. Всю эту неделю была невероятная поддержка болельщиков. Я почувствовал адреналин и энергию с первого розыгрыша, даже в трудное начало матча. Мне удалось вернуться и найти выход. Это стало ключом к победе», — сказал Музетти в интервью на корте.

В полуфинале «Мастерса« в Риме Лоренцо Музетти сразится с испанцем Карлосом Алькарасом. Турнир в Риме проходит с 7 по 19 мая. Действующим победителем соревнований является Александр Зверев.