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«Мастерс» в Риме, 2025 год: результаты матчей 14 мая

«Мастерс» в Риме, 2025 год: результаты матчей 14 мая
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В среду, 14 мая, в Риме (Италия) состоялся очередной игровой день на турнире категории ATP-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей турнира.

Теннис. «Мастерс», Рим (Италия). 4 круг – 1/4 финала. Результаты 14 мая:

Хауме Мунар (Испания) – Каспер Рууд (Норвегия) – 3:6, 4:6;
Джейк Дрейпер (Великобритания) – Карлос Алькарас (Испания) – 4:6, 4:6;
Лоренцо Музетти (Италия) – Александр Зверев (Германия) – 7:6 (7:1), 6:4.

Отметим, что Карлос Алькарас достиг показателя в 65,6% побед над представителями топ-5 рейтинга АТР (минимум 10 поединков) с момента его первой публикации в 1973 году, обыграв в матче 1/4 финала «Мастерса» в Риме британца Джека Дрейпера.

«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим победителем турнира является немец Александр Зверев.

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