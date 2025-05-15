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Лоренцо Музетти оставил надпись на камере после выхода в полуфинал «Мастерса» в Риме

Лоренцо Музетти оставил надпись на камере после выхода в полуфинал «Мастерса» в Риме
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Девятая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти оставил надпись на камере после выхода в полуфинал «Мастерса» в Риме. В 1/4 финала турнира в столице Италии он обыграл немца Александра Зверева, занимающего вторую строчку рейтинга АТР. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:1), 6:4.

Фото: кадр из трансляции

Рим (м). 1/4 финала
14 мая 2025, среда. 22:15 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 1 		4
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«До конца», — написал Музетти на камере после непростой победы над Зверевым.

В первом сете Зверев не реализовал тройной сетбол на своей подаче. В полуфинале «Мастерса« в Риме Лоренцо Музетти сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Турнир в Риме проходит с 7 по 19 мая. Отметим, именно Александр Зверев является действующим победителем соревнований.

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