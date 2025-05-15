Лоренцо Музетти оставил надпись на камере после выхода в полуфинал «Мастерса» в Риме

Девятая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти оставил надпись на камере после выхода в полуфинал «Мастерса» в Риме. В 1/4 финала турнира в столице Италии он обыграл немца Александра Зверева, занимающего вторую строчку рейтинга АТР. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:1), 6:4.

Фото: кадр из трансляции

«До конца», — написал Музетти на камере после непростой победы над Зверевым.

В первом сете Зверев не реализовал тройной сетбол на своей подаче. В полуфинале «Мастерса« в Риме Лоренцо Музетти сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Турнир в Риме проходит с 7 по 19 мая. Отметим, именно Александр Зверев является действующим победителем соревнований.