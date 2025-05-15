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Алькарас вошёл в топ-5 по количеству полуфиналов «Мастерсов» среди испанских теннисистов

Алькарас вошёл в топ-5 по количеству полуфиналов «Мастерсов» среди испанских теннисистов
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Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас вошёл в пятёрку лучших испанских теннисистов по количеству выходов в полуфинальную стадию турниров серии «Мастерс» в период с 1990 по 2025 год.

На проходящем с 7 по 18 мая турнире в Риме Алькарас в 11-й раз в карьере смог выйти в полуфинал. Столько же раз в 1/2 финала на турнирах этой категории за карьеру пробивался победитель одного турнира серии «Большого шлема» Хуан-Карлос Ферреро. На третьем месте находится экс первая ракетка мира Карлос Мойя (12 раз). Лидером списка является 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль, он добирался до полуфинальной стадии на «Мастерсах» 78 раз.

В полуфинале «Мастерса» в Риме Карлос Алькарас сразится с итальянцем Лоренцо Музетти.

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