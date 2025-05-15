Турнир WTA-1000 в Риме, 2025 год: расписание матчей 15 мая

Сегодня, 15 мая, в Риме (Италия) состоится очередной игровой день на грунтовом турнире категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей стадии 1/2 финала.

Теннис. WTA-1000, Рим (Италия). Полуфиналы. Расписание на 15 мая (время московское):

16:00. Жасмин Паолини (Италия) – Питон Стирнс (США);

21:30. Чжэн Циньвэнь (Китай) – Кори Гауфф (США).

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в этом году проиграла Даниэль Коллинз в третьем круге (1:6, 5:7). В прошлогоднем финале Швёнтек обыграла белоруску Арину Соболенко.