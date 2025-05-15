«Мастерс» в Риме, 2025 год: расписание матчей 15 мая

Сегодня, 15 мая, в Риме (Италия) состоится очередной игровой день на грунтовом турнире серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвертьфинальных матчей.

Теннис. «Мастерс», Рим (Италия). 1/4 финала (время московское):

14:00. Хуберт Хуркач (Польша) — Томми Пол (США);

20:00. Янник Синнер (Италия) — Каспер Рууд (Норвегия).

Ранее определилась первая полуфинальная пара. В 1/2 финала сыграют Карлос Алькарас (Испания) и Лоренцо Музетти (Италия).

Открытый чемпионат Италии по теннису проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале он обыграл чилийца Николаса Харри.