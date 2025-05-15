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Мирра Андреева по итогам турнира в Риме вернётся на шестую строчку рейтинга WTA

Мирра Андреева по итогам турнира в Риме вернётся на шестую строчку рейтинга WTA
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева по итогам грунтового турнира в Риме (Италия) вернётся на шестую строчку в рейтинге WTA. Она сместит оттуда чемпионку Australian Open — 2025 американку Мэдисон Киз, которая закончила выступления на «тысячнике» в Риме в третьем круге, уступив соотечественнице Питон Стирнс (6:2, 2:6, 6:7 (3:7).

Напомним, в среду, 14 мая, Мирра Андреева проиграла американке Кори Гауфф в четвертьфинале турнира в Риме со счётом 4:6, 6:7 (5:7). 18-летняя россиянка в марте этого года уже становилась шестой ракеткой мира, что является для неё наивысшей позицией в рейтинге.

Также стало известно, что польская теннисистка Ига Швёнтек со второй строчки рейтинга WTA опустится на четвёртую и пропустит вперёд Кори Гауфф и ещё одну представительницу США Джессику Пегулу.

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