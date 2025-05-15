Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зверев — об игровых мячах: говорим об этом уже три или четыре года, проблема не уходит

Зверев — об игровых мячах: говорим об этом уже три или четыре года, проблема не уходит
Аудио-версия:
Комментарии

Вторая ракетка мира немец Александр Зверев подверг критике мячи, которыми играл в четвертьфинальном матче турнира серии «Мастерс« в Риме с итальянцем Лоренцо Музетти. Зверев уступил со счётом 6:7 (1:7), 4:6.

Рим (м). 1/4 финала
14 мая 2025, среда. 22:15 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 1 		4
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Мячи были настоящим кошмаром, они были слишком большими. Мы говорим об этом уже три или четыре года, но проблема никуда не уходит. В Монте-Карло, Мадриде, Мюнхене мы играем одними мячами, а приезжаем в Рим — и всё меняется. Здесь мячи огромные, их трудно разогнать, трудно сделать так, чтобы они отскакивали от ракетки. Для такого игрока, как я, который стремится выигрывать очки быстро — за счёт подачи и агрессивных ударов — это очень непросто», – приводит слова Зверева Ubitennis.

Александр Зверев является действующим победителем «Мастерса« в Риме. В финале турнира прошлого года он был сильнее чилийца Николаса Харри, обыграв его со счётом 6:4, 7:5.

Материалы по теме
Зверев — о мячах в Риме: этим дерьмом невозможно играть в теннис
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android