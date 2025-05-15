Зверев — об игровых мячах: говорим об этом уже три или четыре года, проблема не уходит

Вторая ракетка мира немец Александр Зверев подверг критике мячи, которыми играл в четвертьфинальном матче турнира серии «Мастерс« в Риме с итальянцем Лоренцо Музетти. Зверев уступил со счётом 6:7 (1:7), 4:6.
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«Мячи были настоящим кошмаром, они были слишком большими. Мы говорим об этом уже три или четыре года, но проблема никуда не уходит. В Монте-Карло, Мадриде, Мюнхене мы играем одними мячами, а приезжаем в Рим — и всё меняется. Здесь мячи огромные, их трудно разогнать, трудно сделать так, чтобы они отскакивали от ракетки. Для такого игрока, как я, который стремится выигрывать очки быстро — за счёт подачи и агрессивных ударов — это очень непросто», – приводит слова Зверева Ubitennis.
Александр Зверев является действующим победителем «Мастерса« в Риме. В финале турнира прошлого года он был сильнее чилийца Николаса Харри, обыграв его со счётом 6:4, 7:5.
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