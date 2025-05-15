Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я слишком сильно её уважала раньше». Чжэн Циньвэнь — о первой победе над Соболенко

«Я слишком сильно её уважала раньше». Чжэн Циньвэнь — о первой победе над Соболенко
Аудио-версия:
Комментарии

Восьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь ответила на вопрос, насколько победа над лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко придаст ей уверенности в дальнейшем. В среду, 14 мая, китаянка обыграла первую ракетку мира в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Риме со счётом 6:4, 6:3.

Рим (ж). 1/4 финала
14 мая 2025, среда. 20:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

«Вообще я всегда уверена в себе как игрок. Неважно, что иногда я показываю плохой результат. Знаю, что, если я действительно сосредоточена, готова и хочу добиться своего, я это сделаю. Просто раньше, когда я видела, как она играет, когда мне было 14-15 лет… Мне кажется, что в те наши первые встречи я слишком сильно её уважала. Я выходила на матч с ней не как с обычным игроком. Помню, что собиралась посмотреть на неё в 2017 году на China Open. Я была юниоркой, она играла в финале (Соболенко проиграла россиянке Марии Шараповой в финале Тяньцзиня, в 2018 и 2019 Арина выиграла Ухань — Прим. «Чемпионата»). Мой отец тогда был со мной и сказал: «О, это Соболенко, тебе нужно поучиться у неё форхенду, бэкхенду».

Думаю, что из-за этого уважения мне понадобилось время, чтобы воспринимать её как обычного игрока. Так что сегодня я просто счастлива, что сохраняла спокойствие и относилась к ней как к обычной сопернице. И я делала на корте то, что должна была. Я просто очень рада победе», — сказала китаянка на пресс-конференции.

В Риме Чжэн Циньвэнь одержала первую победу над Соболенко, проиграв до этого белоруске шесть матчей на турнирах WTA. В полуфинале Рима китайская спортсменка сыграет с американкой Кори Гауфф.

Материалы по теме
Соболенко не вышла в полуфинал в Риме. Арина впервые проиграла китайской чемпионке ОИ
Соболенко не вышла в полуфинал в Риме. Арина впервые проиграла китайской чемпионке ОИ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android