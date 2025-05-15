«Я слишком сильно её уважала раньше». Чжэн Циньвэнь — о первой победе над Соболенко

Восьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь ответила на вопрос, насколько победа над лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко придаст ей уверенности в дальнейшем. В среду, 14 мая, китаянка обыграла первую ракетку мира в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Риме со счётом 6:4, 6:3.

«Вообще я всегда уверена в себе как игрок. Неважно, что иногда я показываю плохой результат. Знаю, что, если я действительно сосредоточена, готова и хочу добиться своего, я это сделаю. Просто раньше, когда я видела, как она играет, когда мне было 14-15 лет… Мне кажется, что в те наши первые встречи я слишком сильно её уважала. Я выходила на матч с ней не как с обычным игроком. Помню, что собиралась посмотреть на неё в 2017 году на China Open. Я была юниоркой, она играла в финале (Соболенко проиграла россиянке Марии Шараповой в финале Тяньцзиня, в 2018 и 2019 Арина выиграла Ухань — Прим. «Чемпионата»). Мой отец тогда был со мной и сказал: «О, это Соболенко, тебе нужно поучиться у неё форхенду, бэкхенду».

Думаю, что из-за этого уважения мне понадобилось время, чтобы воспринимать её как обычного игрока. Так что сегодня я просто счастлива, что сохраняла спокойствие и относилась к ней как к обычной сопернице. И я делала на корте то, что должна была. Я просто очень рада победе», — сказала китаянка на пресс-конференции.

В Риме Чжэн Циньвэнь одержала первую победу над Соболенко, проиграв до этого белоруске шесть матчей на турнирах WTA. В полуфинале Рима китайская спортсменка сыграет с американкой Кори Гауфф.