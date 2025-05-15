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Музетти – о встрече с Алькарасом в Риме: будет тяжёлый матч, он станет для меня проверкой

Музетти – о встрече с Алькарасом в Риме: будет тяжёлый матч, он станет для меня проверкой
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Девятая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти поделился своими ожиданиями от предстоящего полуфинального матча «Мастерса» в Риме с испанцем Карлосом Алькарасом. Встреча запланирована на 16 мая.

Рим (м). 1/2 финала
16 мая 2025, пятница. 14:30 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

«Матч с Алькарасом будет очень открытым. Это будет тяжёлый матч, он станет для меня проверкой. Каждый раз, когда я выхожу на корт в Риме, испытываю сильные эмоции, особенно с такой публикой. Чувствуешь себя как на стадионе. Хочу призвать болельщиков сделать своё дело, подчеркнуть итальянский дух. Матч с Карлосом станет проверкой моего уровня», – приводит слова Музетти Ubitennis.

Последняя встреча между теннисистами состоялась в финале »Мастерса» в Монте-Карло, который проходил с 6 по 13 апреля. Алькарас одержал победу со счётом 3:6, 6:1, 6:0. Отметим, что Музетти получил повреждение руки по ходу финального матча.

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