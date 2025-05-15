Музетти – о встрече с Алькарасом в Риме: будет тяжёлый матч, он станет для меня проверкой

Девятая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти поделился своими ожиданиями от предстоящего полуфинального матча «Мастерса» в Риме с испанцем Карлосом Алькарасом. Встреча запланирована на 16 мая.

«Матч с Алькарасом будет очень открытым. Это будет тяжёлый матч, он станет для меня проверкой. Каждый раз, когда я выхожу на корт в Риме, испытываю сильные эмоции, особенно с такой публикой. Чувствуешь себя как на стадионе. Хочу призвать болельщиков сделать своё дело, подчеркнуть итальянский дух. Матч с Карлосом станет проверкой моего уровня», – приводит слова Музетти Ubitennis.

Последняя встреча между теннисистами состоялась в финале »Мастерса» в Монте-Карло, который проходил с 6 по 13 апреля. Алькарас одержал победу со счётом 3:6, 6:1, 6:0. Отметим, что Музетти получил повреждение руки по ходу финального матча.