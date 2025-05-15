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«Я заставила её больше играть». Циньвэнь назвала ключевой момент победы над Соболенко

«Я заставила её больше играть». Циньвэнь назвала ключевой момент победы над Соболенко
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Восьмая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь рассказала о факторах, повлиявших на её первую победу в карьере над белоруской Ариной Соболенко. В среду, 14 мая, китаянка обыграла первую ракетку мира в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Риме со счётом 6:4, 6:3.

Рим (ж). 1/4 финала
14 мая 2025, среда. 20:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

«Мы впервые встречались на грунте. Думаю, когда я играю на грунте, мне комфортнее, потому что у меня есть хороший опыт игры на этом покрытии.

Сегодня я хорошо сыграла, потому что была терпеливее, чем она. Я увидела это, когда заставила её больше играть… Я просто довольна своим выступлением и рада, что сделала шаг вперед, обыграв первую ракетку мира», — сказала китаянка на пресс-конференции.

В Риме Чжэн Циньвэнь одержала первую победу над Соболенко, проиграв до этого белоруске шесть матчей на турнирах WTA. Все встречи между ними до вчерашнего матчи прошли на харде.

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