«Я заставила её больше играть». Циньвэнь назвала ключевой момент победы над Соболенко

Восьмая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь рассказала о факторах, повлиявших на её первую победу в карьере над белоруской Ариной Соболенко. В среду, 14 мая, китаянка обыграла первую ракетку мира в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Риме со счётом 6:4, 6:3.

«Мы впервые встречались на грунте. Думаю, когда я играю на грунте, мне комфортнее, потому что у меня есть хороший опыт игры на этом покрытии.

Сегодня я хорошо сыграла, потому что была терпеливее, чем она. Я увидела это, когда заставила её больше играть… Я просто довольна своим выступлением и рада, что сделала шаг вперед, обыграв первую ракетку мира», — сказала китаянка на пресс-конференции.

В Риме Чжэн Циньвэнь одержала первую победу над Соболенко, проиграв до этого белоруске шесть матчей на турнирах WTA. Все встречи между ними до вчерашнего матчи прошли на харде.