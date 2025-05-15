«Я заставила её больше играть». Циньвэнь назвала ключевой момент победы над Соболенко

Восьмая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь рассказала о факторах, повлиявших на её первую победу в карьере над белоруской Ариной Соболенко. В среду, 14 мая, китаянка обыграла первую ракетку мира в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Риме со счётом 6:4, 6:3.
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«Мы впервые встречались на грунте. Думаю, когда я играю на грунте, мне комфортнее, потому что у меня есть хороший опыт игры на этом покрытии.
Сегодня я хорошо сыграла, потому что была терпеливее, чем она. Я увидела это, когда заставила её больше играть… Я просто довольна своим выступлением и рада, что сделала шаг вперед, обыграв первую ракетку мира», — сказала китаянка на пресс-конференции.
В Риме Чжэн Циньвэнь одержала первую победу над Соболенко, проиграв до этого белоруске шесть матчей на турнирах WTA. Все встречи между ними до вчерашнего матчи прошли на харде.
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