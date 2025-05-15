Музетти – об игре в сезоне-2025: это результат личной работы над собой

Девятая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти рассказал, за счёт чего он стал показывать хорошие результаты в сезоне.

«Я не работал с ментальным тренером — всё было результатом личной работы над собой, улучшения повседневных привычек. Монте-Карло помог мне в плане уверенности и осознания того, на что я способен. Хотя я и раньше это чувствовал, несмотря на результаты: я проигрывал игрокам, которые были высоко в рейтинге. Чувствовал, что должен находиться ближе к тому месту в рейтинге, где располагаюсь сейчас», – приводит слова Музетти Ubitennis.

Напомним, Музетти в грунтовом сезоне-2025 выходил в финал «Мастерса» в Монте-Карло, где уступил испанцу Карлосу Алькарасу (6:3, 1:6, 0:6), а также играл в полуфинале «Мастерса» в Мадриде.