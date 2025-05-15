Карлос Алькарас сместит Александра Зверева со второй строчки рейтинга ATP

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас по итогам грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) поднимется на вторую строчку рейтинга ATP. Он сместит оттуда представителя Германии Александра Зверева, проигравшего в четвертьфинале «тысячника» в Риме итальянцу Лоренцо Музетти (6:7 (1:7), 4:6).

Напомним, в среду, 14 мая, Алькарас победил пятую ракетку мира британца Джека Дрейпера (6:4, 6:4) и в полуфинале турнира в Риме сыграет с Музетти. 22-летний испанец — экс первая ракетка мира (сентябрь 2022 года).

Таким образом, Алькарас получит второй номер посева на «Ролан Гаррос» – 2025 и не встретится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером раньше финала в Париже.