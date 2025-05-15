«Даже кошки могут тренировать Джоковича». Роддик — о разрыве тандема Новака с Марреем

Экс первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик отреагировал на завершение сотрудничества британца Энди Маррея с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

«Я не думаю, что это действительно удивительно или шокирующе. Предполагал, что они продержатся до Уимблдона. Но я должен признаться, что почти всегда ошибаюсь в своих прогнозах относительно Новака Джоковича, будь то его колено, подколенное сухожилие, разрыв или дата, когда он будет играть. Но давайте будем честными, даже наши кошки могут тренировать Новака. Чему вы можете научить того, кто одержал столько побед на корте? Всё зависит от его мотивации и физического состояния. Если он мотивирован и в хорошей форме, он опасен. Если он недостаточно натренирован, то противники могут победить его», — сказал Роддик в эфире Tennis Channel.

В ноябре 2024-го стало известно, что в 2025 году Джокович будет выступать на некоторых турнирах под руководством Маррея. Изначально планировалось, что их сотрудничество продлится до Australian Open – 2025.