Циньвэнь — вторая китаянка, вышедшая в полуфинал WTA-1000 в Риме за всю историю турнира

Восьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь стала второй представительницей Китая, вышедшей в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме за всю историю соревнований. В среду, 14 мая, китаянка обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси в четвертьфинале турнира в Риме со счётом 6:4, 6:3.

Первой китайской теннисисткой, игравшей в полуфинале Рима, является Ли На. В 2012 году она дошла до финала «тысячника» в столице Италии, в котором уступила россиянке Марии Шараповой (6:4, 4:6, 6:7(5:7)).

Чжэн Циньвэнь в полуфинале турнира в Риме сыграет с третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф.