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Циньвэнь — вторая китаянка, вышедшая в полуфинал WTA-1000 в Риме за всю историю турнира

Циньвэнь — вторая китаянка, вышедшая в полуфинал WTA-1000 в Риме за всю историю турнира
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Восьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь стала второй представительницей Китая, вышедшей в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме за всю историю соревнований. В среду, 14 мая, китаянка обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси в четвертьфинале турнира в Риме со счётом 6:4, 6:3.

Рим (ж). 1/4 финала
14 мая 2025, среда. 20:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Первой китайской теннисисткой, игравшей в полуфинале Рима, является Ли На. В 2012 году она дошла до финала «тысячника» в столице Италии, в котором уступила россиянке Марии Шараповой (6:4, 4:6, 6:7(5:7)).

Чжэн Циньвэнь в полуфинале турнира в Риме сыграет с третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф.

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