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Даниил Медведев сыграет в дуэте с бразильцем в парном разряде «Ролан Гаррос» — 2025

Даниил Медведев сыграет в дуэте с бразильцем в парном разряде «Ролан Гаррос» — 2025
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Чемпион US Open — 2021, 11-й номер рейтинга ATP в одиночном разряде российский теннисист Даниил Медведев примет участие в парном турнире Открытого чемпионата Франции — 2025. Его партнёром будет бразилец Марсело Демолинер.

В предыдущий раз теннисисты играли в паре на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме в 2021 году. Они уступили в 1/8 финала французскому дуэту Адриан Маннарино/Бенуа Пэр. Также на счету Медведева и Демолинера четвертьфиналы грунтовых «тысячников» в Мадриде и Монте-Карло в 2019 году, что является их лучшим совместным результатом. Оба раза теннисисты снимались с матчей 1/4 финала.

Матчи Открытого чемпионата Франции — 2025 в парном разряде пройдут с 28 мая по 7 июня.

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