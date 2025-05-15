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Кори Гауфф рассказала, какие компоненты игры она улучшила в текущем грунтовом сезоне

Кори Гауфф рассказала, какие компоненты игры она улучшила в текущем грунтовом сезоне
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Третья ракетка мира американка Кори Гауфф поделилась мнением о том, какие компоненты игры претерпели изменения в текущем грунтовом сезоне в сравнении с сезоном-2024.

«Думаю, мой форхенд стал более агрессивным. Стала лучше играть резаными ударами и укороченными, перемещение по корту стало заметно лучше. Сейчас я больше двигаюсь на грунте, чтобы быть агрессивнее во время игры, а не просто обороняться», – сказала Гауфф в интервью Tennis Channel.

Кори Гауфф вышла в полуфинал грунтового «тысячника» в Риме, обыграв россиянку Мирру Андрееву со счётом 6:4, 7:6. За право сыграть в финале турнира она поспорит с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

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