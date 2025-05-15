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«Заткнись, на…!» Соболенко нецензурно ответила на выкрик болельщика в матче с Циньвэнь

«Заткнись, на…!» Соболенко нецензурно ответила на выкрик болельщика в матче с Циньвэнь
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко жёстко отреагировала на выкрик одного из болельщиков во время четвертьфинального матча с китаянкой Чжэн Циньвэнь (4:6, 3:6) на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме.

Рим (ж). 1/4 финала
14 мая 2025, среда. 20:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Болельщик: Давай, Арина, поиграй в теннис.

Соболенко: Заткнись, на…!

Белорусская теннисистка впервые проиграла Чжэн Циньвэнь на турнирах уровня WTA. До вчерашнего матча она одержала шесть побед над китаянкой. Стоит отметить, что до вчерашнего матча все встречи между теннисистками проходили на хардовом покрытии. В полуфинале Рима китайская спортсменка сыграет с американкой Кори Гауфф.

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