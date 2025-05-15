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Каспер Рууд — о грунтовом сезоне-2025: чувствую, что могу играть ещё лучше

Каспер Рууд — о грунтовом сезоне-2025: чувствую, что могу играть ещё лучше
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Седьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд рассказал, как он оценивает свой грунтовый сезон-2025.

«До старта Мадрида я бы сказал вам, что ещё не играл в лучший теннис в своей карьере. И сейчас скажу то же самое. Да, Мадрид был потрясающим турниром и я победил на нём, но чувствую, что могу играть ещё лучше. Безусловно, хорошо, что я начал побеждать на грунте. С прошлогоднего «Ролан Гаррос» у меня был довольно трудный отрезок и было не так много побед. Сейчас очень важный период сезона для меня, и надеюсь, что смогу неплохо пройти эти последние несколько дней в Риме и последние недели грунта перед тем, как мы перейдём на траву», – приводит слова Рууда Tennis Up To Date.

Каспер Рууд вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме, где сыграет против итальянца Янника Синнера. Встреча запланирована на 15 мая.

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