Экс первая ракетка мира Каролина Плишкова перенесла операцию на лодыжке

Бывшая первая ракетка мира, финалистка двух турниров «Большого шлема» чешская теннисистка Каролина Плишкова прооперирована в связи с травмой ноги.

Фото: Из личного архива Каролины Плишковой

«И снова я…

Из-за постоянных болей мне пришлось перенести ещё одну небольшую операцию на лодыжке. Всё прошло хорошо, и я уже чувствую себя лучше. Надеюсь, скоро вернусь на корт. Спасибо вам всем за вашу поддержку и сообщения – это многое значит для меня!» — написала Плишкова на своей странице в соцсетях.

33-летняя Плишкова последний раз выходила на корт в официальных соревнованиях в августе 2024 года. Чешка повредила связки левой лодыжки и впоследствии уже перенесла одну операцию.