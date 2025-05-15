Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Экс первая ракетка мира Каролина Плишкова перенесла операцию на лодыжке

Экс первая ракетка мира Каролина Плишкова перенесла операцию на лодыжке
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира, финалистка двух турниров «Большого шлема» чешская теннисистка Каролина Плишкова прооперирована в связи с травмой ноги.

Фото: Из личного архива Каролины Плишковой

«И снова я…
Из-за постоянных болей мне пришлось перенести ещё одну небольшую операцию на лодыжке. Всё прошло хорошо, и я уже чувствую себя лучше. Надеюсь, скоро вернусь на корт. Спасибо вам всем за вашу поддержку и сообщения – это многое значит для меня!» — написала Плишкова на своей странице в соцсетях.

33-летняя Плишкова последний раз выходила на корт в официальных соревнованиях в августе 2024 года. Чешка повредила связки левой лодыжки и впоследствии уже перенесла одну операцию.

Материалы по теме
Экс первая ракетка мира Плишкова сообщила, что перенесёт ещё одну операцию
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android