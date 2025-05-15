Музетти — 7-й игрок в XXI веке, вышедший в полуфиналы всех грунтовых «Мастерсов» в сезоне
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Девятая ракетка мира Лоренцо Музетти стал седьмым игроком в XXI веке, кому удалось за один год добраться до полуфиналов всех трёх грунтовых «Мастерсов». В среду, 14 мая, он обыграл вторую ракетку мира немца Александра Зверева в матче 1/4 финала «тысячника» в Риме (7:6 (7:1), 6:4).
Рим (м). 1/4 финала
14 мая 2025, среда. 22:15 МСК
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Александр Зверев
А. Зверев
Теннисиcты в XXI веке, выходившие в полуфиналы всех грунтовых «Мастерсов» в одном сезоне:
- Рафаэль Надаль, Испания (2007, 2009-2011, 2013, 2019);
- Новак Джокович, Сербия (2008-2009);
- Давид Феррер, Испания (2010);
- Энди Маррей, Великобритания (2016);
- Александр Зверев, Германия (2018, 2022);
- Стефанос Циципас, Греция (2022);
- Лоренцо Музетти, Италия (2025).
В полуфинале «Мастерса» в Риме Лоренцо Музетти сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.
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