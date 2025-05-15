Музетти — 7-й игрок в XXI веке, вышедший в полуфиналы всех грунтовых «Мастерсов» в сезоне

Девятая ракетка мира Лоренцо Музетти стал седьмым игроком в XXI веке, кому удалось за один год добраться до полуфиналов всех трёх грунтовых «Мастерсов». В среду, 14 мая, он обыграл вторую ракетку мира немца Александра Зверева в матче 1/4 финала «тысячника» в Риме (7:6 (7:1), 6:4).

Теннисиcты в XXI веке, выходившие в полуфиналы всех грунтовых «Мастерсов» в одном сезоне:

Рафаэль Надаль, Испания (2007, 2009-2011, 2013, 2019); Новак Джокович, Сербия (2008-2009); Давид Феррер, Испания (2010); Энди Маррей, Великобритания (2016); Александр Зверев, Германия (2018, 2022); Стефанос Циципас, Греция (2022); Лоренцо Музетти, Италия (2025).

В полуфинале «Мастерса» в Риме Лоренцо Музетти сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.