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Музетти — 7-й игрок в XXI веке, вышедший в полуфиналы всех грунтовых «Мастерсов» в сезоне

Музетти — 7-й игрок в XXI веке, вышедший в полуфиналы всех грунтовых «Мастерсов» в сезоне
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Девятая ракетка мира Лоренцо Музетти стал седьмым игроком в XXI веке, кому удалось за один год добраться до полуфиналов всех трёх грунтовых «Мастерсов». В среду, 14 мая, он обыграл вторую ракетку мира немца Александра Зверева в матче 1/4 финала «тысячника» в Риме (7:6 (7:1), 6:4).

Рим (м). 1/4 финала
14 мая 2025, среда. 22:15 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 1 		4
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Теннисиcты в XXI веке, выходившие в полуфиналы всех грунтовых «Мастерсов» в одном сезоне:

  1. Рафаэль Надаль, Испания (2007, 2009-2011, 2013, 2019);
  2. Новак Джокович, Сербия (2008-2009);
  3. Давид Феррер, Испания (2010);
  4. Энди Маррей, Великобритания (2016);
  5. Александр Зверев, Германия (2018, 2022);
  6. Стефанос Циципас, Греция (2022);
  7. Лоренцо Музетти, Италия (2025).

В полуфинале «Мастерса» в Риме Лоренцо Музетти сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

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