Григор Димитров снялся с турнира АТР-250 в Женеве

15-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров снялся с турнира АТР-250 в швейцарской Женеве. В основной сетке турнира его заменит американец Лёнер Тьен (70-й номер рейтинга АТР).

Димитров принимал участие в проходящем с 7 по 18 мая турнире серии «Мастерс» в Риме, где проиграл в матче второго круга итальянцу Франческо Пассаро, который занимает 98-е место в рейтинге АТР (5:7, 3:6).

Отметим, что в последние дни несколько других игроков также отказались от участия на турнире в Женеве. Среди них австралиец Джордан Томпсон, испанец Роберто Баутиста-Агут, итальянец Лоренцо Сонего, аргентинец Камило Уго Карабельи и канадец Денис Шаповалов. Вместе с тем недавно стало известно, что на турнир заявился 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович.

Турнир в Женеве пройдёт с 18 по 24 мая. Действующим победителем соревнований является норвежец Каспер Рууд.