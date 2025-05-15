«Я шокирован». Джим Курье раскритиковал игроков за участие в турнирах перед «Ролан Гаррос»

Экс первая ракетка мира, двукратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джим Курье высказался по поводу участия многих ведущих теннисистов в турнирах на неделе перед открытым чемпионатом Франции.

«Для Синнера это гарантированный заработок после дисквалификации. Джоковичу нужны матчи, потому что он не играл, и он постарается сделать то же самое, что и в прошлом году, то есть сыграть два или три матча, а затем поехать в Париж с небольшим запасом. Но я действительно шокирован, честно говоря, увидев здесь некоторые из имён. Послушайте, давайте внесём ясность. Некоторые из этих игроков согласились на гарантированный заработок в десятках или даже сотнях тысяч долларов, просто чтобы появиться и сыграть, без необходимости выигрывать матч, чтобы получить эти деньги. Так что здесь есть коммерческий аспект. Но серьёзные игроки с прицелом на победу в Открытом чемпионате Франции не участвуют в таких турнирах. Никакие бонусы за участие не могут сравниться с выигрышами, которые можно получить, выиграв на «Ролан Гаррос». Поэтому нужно быть осторожным со стремлением к лёгкому выигрышу, потому что есть риск упустить «Ролан Гаррос» из-за победы на этих турнирах», — сказал Курье в эфире Tennis Channel.

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, его соотечественник Лоренцо Музетти, датчанин Хольгер Руне и россиянин Андрей Рублёв перед «Ролан Гаррос» — 2025 заявлены на турнир ATP-500 в Гамбурге (Германия), который пройдёт с 18 по 24 мая. В эти же сроки состоится турнир ATP-250 в Женеве (Швейцария), в котором примут участие 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович, седьмая ракетка мира норвежец Рууд и американец Тейлор Фриц, занимающий четвёртую строчку рейтинга ATP. Матчи основной сетки «Ролан Гаррос» — 2025 начнутся 25 мая и завершатся 8 июня.