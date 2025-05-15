Камилла Рахимова вышла в четвертьфинал «челленджера» в Париже, разгромив Моюку Учижиму

85-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова вышла в четвертьфинал грунтового «челленджера» в Париже. В матче второго круга она обыграла 47-ю ракетку мира японку Моюку Учижиму со счётом 6:2, 6:1.

Матч продолжался 1 час 4 минуты. За это время Рахимова выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. Её соперница ни разу не подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из трёх.

Соперницей Рахимовой в 1/4 финала турнира в Париже станет победительница матча между экс-россиянкой Варварой Грачёвой, ныне представляющей Францию и американкой Хейли Баптист.

Напомним, Учижима дошла до четвертьфинала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде, уступив украинке Элине Свитолиной. По ходу соревнований она обыграла Джессику Пегулу из США и россиянку Екатерину Александрову.