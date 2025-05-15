Ришар Гаске рассказал, о чём он больше всего сожалеет в своей карьере

160-я ракетка мира француз Ришар Гаске рассказал, насколько он сожалеет о том, что не смог выиграть в своей карьере турнир «Большого шлема».

«Победа на турнире «Большого шлема», я не достиг её. Но быстро понял, что это будет сложно, видел, насколько сильное поколение игроков. Я выходил в полуфинал три раза и действительно верил, что смогу выиграть, но каждый раз меня в итоге обыгрывали. Я достиг седьмого места в мировом рейтинге, хотя хотел бы попасть в топ-5, но и это нормально. Больше всего мне нравилось побеждать великих игроков, но это удавалось не всегда», – приводит слова Гаске Eurosport France.

38-летний Ришар Гаске заявил, что завершит карьеру на «Ролан Гаррос» – 2025.