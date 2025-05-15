Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ришар Гаске рассказал, о чём он больше всего сожалеет в своей карьере

Ришар Гаске рассказал, о чём он больше всего сожалеет в своей карьере
Комментарии

160-я ракетка мира француз Ришар Гаске рассказал, насколько он сожалеет о том, что не смог выиграть в своей карьере турнир «Большого шлема».

«Победа на турнире «Большого шлема», я не достиг её. Но быстро понял, что это будет сложно, видел, насколько сильное поколение игроков. Я выходил в полуфинал три раза и действительно верил, что смогу выиграть, но каждый раз меня в итоге обыгрывали. Я достиг седьмого места в мировом рейтинге, хотя хотел бы попасть в топ-5, но и это нормально. Больше всего мне нравилось побеждать великих игроков, но это удавалось не всегда», – приводит слова Гаске Eurosport France.

38-летний Ришар Гаске заявил, что завершит карьеру на «Ролан Гаррос» – 2025.

Материалы по теме
Синнер пришёл к Папе Римскому, несмотря на «запрет». Они решили вместе зарубиться на корте
Синнер пришёл к Папе Римскому, несмотря на «запрет». Они решили вместе зарубиться на корте
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android