Томми Пол победил Хуркача в четвертьфинале «Мастерса» в Риме
Поделиться
12-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вышел в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме. В матче 1/4 финала он обыграл 31-ю ракетку мира Хуберта Хуркача из Польши. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:3.
Рим (м). 1/4 финала
15 мая 2025, четверг. 14:10 МСК
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Томми Пол
Т. Пол
Матч продолжался ровно 2 часа. За это время Пол выполнил одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Хуркача шесть эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
Соперником Пола во встрече за выход в финал «Мастерса» в Риме станет победитель четвертьфинала между первой ракеткой мира Янником Синнером и норвежцем Каспером Руудом, занимающим седьмую строчку рейтинга ATP.
Комментарии
- 15 мая 2025
-
16:37
-
16:13
-
15:46
-
15:04
-
14:44
-
13:36
-
13:35
-
13:20
-
13:03
-
12:40
-
11:31
-
11:21
-
11:11
-
10:55
-
10:41
-
10:28
-
10:23
-
10:05
-
10:04
-
09:45
-
09:40
-
09:31
-
09:17
-
08:30
-
01:08
-
01:02
-
00:56
-
00:52
-
00:38
-
00:33
-
00:28
- 14 мая 2025
-
23:58
-
23:56
-
23:51
-
23:50