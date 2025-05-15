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Томми Пол победил Хуркача в четвертьфинале «Мастерса» в Риме

Томми Пол победил Хуркача в четвертьфинале «Мастерса» в Риме
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12-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вышел в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме. В матче 1/4 финала он обыграл 31-ю ракетку мира Хуберта Хуркача из Польши. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Рим (м). 1/4 финала
15 мая 2025, четверг. 14:10 МСК
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		3
7 7 		6
         
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол

Матч продолжался ровно 2 часа. За это время Пол выполнил одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Хуркача шесть эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Соперником Пола во встрече за выход в финал «Мастерса» в Риме станет победитель четвертьфинала между первой ракеткой мира Янником Синнером и норвежцем Каспером Руудом, занимающим седьмую строчку рейтинга ATP.

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