Видео: Ига Швёнтек готовится к «Ролан Гаррос» на корте Филиппа Шатрье

Появилось видео, на котором пятикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек проводит тренировку на парижском корте Филиппа Шатрье в преддверии Открытого чемпионат Франции.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с кадрами тренировки польской спортсменки.

Напомним, на проходящем в эти дни грунтовом турнире WTA-1000 в Риме Швёнтек потерпела поражение во втором круге от 35-й ракетки мира американки Даниэль Коллинз (1:6, 5:7).

23-летняя Швёнтек — действующая чемпионка «Ролан Гаррос» в одиночном разряде. Всего на её счету четыре титула на Открвтом чемпионате Франции (2020, 2022, 2023, 2024).