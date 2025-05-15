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22-летний россиянин Шарипов сообщил, что Новак Джокович предложил ему провести спарринг

22-летний россиянин Шарипов сообщил, что Новак Джокович предложил ему провести спарринг
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247-я ракетка мира 22-летний российский теннисист 22-летний Марат Шарипов сообщил, что 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович пообещал провести с ним тренировку.

«Вчера я тренировался с Миомиром Кецмановичем, а на соседнем корте тренировался Новак. Потом наши тренеры решили, что мы сыграем спарринг. То есть Новак заканчивал тренировку и решил посмотреть, как мы будем играть на счёт. Это было так неожиданно, волнительно, потому что не каждый день играешь спарринг с таким хорошим игроком. Потом мой тренер разговаривал с Новаком, и я тоже, что, может быть, сыграем в пятницу и субботу. После тренировки тренер Новака Борис звонил моему тренеру и сказал, что Джоковичу понравилось как я играю, и что мы можем провести спарринг в четверг или в пятницу и в последующее время», — сказал Шарипов в эфире телеграм-канала «Больше!»

Марат Шарипов — двукратный чемпион России в парном разряде (2022, 2023), победитель 20 турниров категории ITF (девять — в одиночном разряде).

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