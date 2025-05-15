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Жасмин Паолини рассказала об одном из самых ярких воспоминаний юности

Жасмин Паолини рассказала об одном из самых ярких воспоминаний юности
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Пятая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини вспомнила, какие испытала чувства после того, как Франческа Скьявоне выиграла «Ролан Гаррос» – 2010.

«Помню, я находилась в тот момент в теннисном клубе и у меня была такая же форма, как у неё. Происходило удивительное награждение, помню, плакала. Я была тогда очень молодой, и это был невероятный турнир, отличные воспоминания. Думаю, что эта победа принесла очень многое. То поколение игроков было невероятным и очень нас вдохновляло», – сказала Паолини на пресс-конференции турнира в Риме.

«Ролан Гаррос» – 2010 стал единственным турниром «Большого шлема», на котором добилась победы Франческа Скьявоне. В финале она обыграла австралийку Саманту Стосур со счётом 6:4, 7:6 (7:2).

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