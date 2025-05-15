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Томми Пол — четвёртый американец в истории с двумя полуфиналами подряд на турнире в Риме

Томми Пол — четвёртый американец в истории с двумя полуфиналами подряд на турнире в Риме
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12-я ракетка мира американец Томми Пол стал четвёртым американским теннисистом в «Открытой эре», которому удалось дважды подряд выйти в полуфинал «Мастерса» в Риме, сообщает Opta Ace. В четвертьфинале турнира в Риме он был сильнее поляка Хуберта Хуркача со счётом 7:6, 6:3.

Рим (м). 1/4 финала
15 мая 2025, четверг. 14:10 МСК
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		3
7 7 		6
         
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол

Ранее подобное удавалось экс пятой ракетке мира Эдди Диббсу (1978–1979), четырёхкратному победителю турниров «Большого шлема» Джиму Курье (1992–1993) и 14-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Питу Сампрасу (1993–1994).

В полуфинале «Мастерса» в Риме Томми Пол сразится с победителем встречи между итальянцем Янником Синнером и норвежцем Каспером Руудом.

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