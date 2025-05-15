Томми Пол — четвёртый американец в истории с двумя полуфиналами подряд на турнире в Риме

12-я ракетка мира американец Томми Пол стал четвёртым американским теннисистом в «Открытой эре», которому удалось дважды подряд выйти в полуфинал «Мастерса» в Риме, сообщает Opta Ace. В четвертьфинале турнира в Риме он был сильнее поляка Хуберта Хуркача со счётом 7:6, 6:3.

Ранее подобное удавалось экс пятой ракетке мира Эдди Диббсу (1978–1979), четырёхкратному победителю турниров «Большого шлема» Джиму Курье (1992–1993) и 14-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Питу Сампрасу (1993–1994).

В полуфинале «Мастерса» в Риме Томми Пол сразится с победителем встречи между итальянцем Янником Синнером и норвежцем Каспером Руудом.