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Зверев — об игре Музетти: на грунте он всегда выступает примерно одинаково

Зверев — об игре Музетти: на грунте он всегда выступает примерно одинаково
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Вторая ракетка мира немец Александр Зверев прокомментировал поражение в четвертьфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Риме с итальянцем Лоренцо Музетти. Он уступил со счётом 6:7 (1:7), 4:6.

Рим (м). 1/4 финала
14 мая 2025, среда. 22:15 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 1 		4
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Мне кажется, на грунте Музетти всегда выступает примерно одинаково. Его игра сильно зависит защиты, от ошибок соперников. Мне было сложно пробивать виннерсы. Условия очень медленные, весьма тяжёлые. Мячи становились очень большими. Хотя у меня были шансы. В первой партии у меня было три или четыре сетбола на своей подаче. В обычной ситуации я бы взял этот сет, а дальше мы бы смотрели, как всё сложилось», — сказал Зверев в микст-зоне.

Александр Зверев является действующим победителем «Мастерса« в Риме. В финале турнира прошлого года он был сильнее чилийца Николаса Харри, обыграв его со счётом 6:4, 7:5.

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