Томми Пол отреагировал на выход в полуфинал «Мастерса» в Рим
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12-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол отреагировал на выход в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме. В матче 1/4 финала он обыграл 31-ю ракетку мира Хуберта Хуркача из Польши. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:3.
Рим (м). 1/4 финала
15 мая 2025, четверг. 14:10 МСК
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
0 : 2
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|3
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|6
Томми Пол
Т. Пол
— В полуфинале тебе придётся сразиться либо с чемпионом Мадрида Каспером Руудом, либо с Янником Синнером на его домашнем корте. Что бы ты хотел улучшить в своей игре?
— Наверное, подачу. Я не хочу выдавать все подробности. Хотел бы всё немного улучшить, — сказал Пол в интервью на корте.
Отметим, Томми Пол стал четвёртым американским теннисистом в Открытой эре, которому удалось дважды подряд выйти в полуфинал «Мастерса» в Риме.
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