Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс пробились в полуфинал парного «тысячника» в Риме
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Пара российской теннисистки Вероники Кудерметовой и представительницы Бельгии Элисе Мертенс вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Во втором круге они обыграли дуэт Айша Мухаммад (США)/Деми Схурс (Нидерланды). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:2, 1:0 (10:4).
Рим — парный разряд (ж). 1/4 финала
15 мая 2025, четверг. 16:00 МСК
Айша Мухаммад
Деми Схурс
А. Мухаммад Д. Схурс
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|0 4
|
|6
|1 10
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. В её рамках Кудерметова и Мертенс три раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету их соперниц три эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.
За выход в финал парного турнира категории WTA-1000 в Риме Кудерметова и Мертенс поспорят с австралийками Сторм Хантер и Эллен Перес.
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