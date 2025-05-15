Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс пробились в полуфинал парного «тысячника» в Риме

Пара российской теннисистки Вероники Кудерметовой и представительницы Бельгии Элисе Мертенс вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Во втором круге они обыграли дуэт Айша Мухаммад (США)/Деми Схурс (Нидерланды). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:2, 1:0 (10:4).

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. В её рамках Кудерметова и Мертенс три раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету их соперниц три эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

За выход в финал парного турнира категории WTA-1000 в Риме Кудерметова и Мертенс поспорят с австралийками Сторм Хантер и Эллен Перес.