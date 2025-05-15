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Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс пробились в полуфинал парного «тысячника» в Риме

Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс пробились в полуфинал парного «тысячника» в Риме
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Пара российской теннисистки Вероники Кудерметовой и представительницы Бельгии Элисе Мертенс вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Во втором круге они обыграли дуэт Айша Мухаммад (США)/Деми Схурс (Нидерланды). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:2, 1:0 (10:4).

Рим — парный разряд (ж). 1/4 финала
15 мая 2025, четверг. 16:00 МСК
Айша Мухаммад
США
Айша Мухаммад
Деми Схурс
Нидерланды
Деми Схурс
А. Мухаммад Д. Схурс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 0 4
3 		6 1 10
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. В её рамках Кудерметова и Мертенс три раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету их соперниц три эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

За выход в финал парного турнира категории WTA-1000 в Риме Кудерметова и Мертенс поспорят с австралийками Сторм Хантер и Эллен Перес.

Сетка парного турнира WTA-1000 в Риме
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