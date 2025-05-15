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Янчук: можем ожидать хороших результатов от Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»

Янчук: можем ожидать хороших результатов от Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»
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Советский и российский теннисист, заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук высказался о перспективах седьмой ракетки мира Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» — 2025.

«Мирра хорошо провела грунтовую часть сезона, дошла на двух крупных турнирах до четвертьфинала, где проиграла Гауфф. В прошлом году она дошла до полуфинала на «Роллан Гаррос», и сейчас она тоже имеет хорошие шансы дойти до решающих стадий. Андреева умеет играть на грунте, так что можем ожидать от неё хороших результатов», — сказал Янчук в интервью ТАСС.

Напомним, матчи основной сетки «Ролан Гаррос» — 2025 начнутся 25 мая и завершатся 8 июня.

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