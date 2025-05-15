Жасмин Паолини уверенно вышла в финал «тысячника» в Риме

Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В полуфинале она уверенно обыграла Питон Стирнс. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. В её рамках Паолини ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Стирнс ни одного эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в этом году уступила Даниэль Коллинз в третьем круге (1:6, 5:7). В прошлогоднем финале Швёнтек одолела белоруску Арину Соболенко.