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Жасмин Паолини уверенно вышла в финал «тысячника» в Риме

Жасмин Паолини уверенно вышла в финал «тысячника» в Риме
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Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В полуфинале она уверенно обыграла Питон Стирнс. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:1.

Рим (ж). 1/2 финала
15 мая 2025, четверг. 16:35 МСК
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Питон Стирнс
США
Питон Стирнс
П. Стирнс

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. В её рамках Паолини ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Стирнс ни одного эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в этом году уступила Даниэль Коллинз в третьем круге (1:6, 5:7). В прошлогоднем финале Швёнтек одолела белоруску Арину Соболенко.

Сетка турнира WTA-1000 в Риме
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