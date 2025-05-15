Жасмин Паолини уверенно вышла в финал «тысячника» в Риме
Поделиться
Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В полуфинале она уверенно обыграла Питон Стирнс. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:1.
Рим (ж). 1/2 финала
15 мая 2025, четверг. 16:35 МСК
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Питон Стирнс
П. Стирнс
Встреча продолжалась 1 час 40 минут. В её рамках Паолини ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Стирнс ни одного эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в этом году уступила Даниэль Коллинз в третьем круге (1:6, 5:7). В прошлогоднем финале Швёнтек одолела белоруску Арину Соболенко.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 мая 2025
-
19:50
-
19:42
-
19:16
-
18:38
-
18:17
-
17:54
-
17:36
-
17:28
-
17:17
-
17:03
-
17:00
-
16:46
-
16:37
-
16:13
-
15:46
-
15:04
-
14:44
-
13:36
-
13:35
-
13:20
-
13:03
-
12:40
-
11:31
-
11:21
-
11:11
-
10:55
-
10:41
-
10:28
-
10:23
-
10:05
-
10:04
-
09:45
-
09:40
-
09:31
-
09:17